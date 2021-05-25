В США захотели увидеть Путина с праздничным тортом из-за «Северного потока — 2»

В США захотели увидеть Путина с праздничным тортом из-за &#171;Северного потока — 2&#187;
Владимир Путин Фото: сайт Кремля

Американский сенатор-республиканец Тед Круз назвал возможность достроить газопровод «Северный поток — 2» подарком Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину.

«Интересно, приедет ли Путин с праздничным тортом после того, как Байден сделал ему многомиллиардный подарок, отказавшись от санкций против «Северного потока — 2», — написал политик в Twitter.

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.

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