Белый дом рассказал, что серьезно расследует каждое сообщение об НЛО

Белый дом сообщил, что серьезно расследует каждое сообщение об НЛО. Фото: https://pixabay.com/

Белый дом сообщил, что серьезно расследует каждое сообщение об НЛО. Фото: https://pixabay.com/

Власти США сообщили, что серьезно расследуют каждое сообщение о вторжении НЛО в свое воздушное пространство.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, будет ли полностью опубликован доклад об НЛО, подготовкой которого занимается офис директора Национальной разведки США совместно с Пентагоном, уточнила, что президент США Джозеф Байден поддерживает подготовку этого доклада.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из всех сообщений об НЛО 1% ставит ученых в тупик. Из всех сообщениях о неопознанных летающих объектах (НЛО), поступающих ученым, лишь 1% не могут найти объяснения. Именно эти единичные случаи могут свидетельствовать о существовании внеземных цивилизаций.