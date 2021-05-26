Белый дом рассказал, что серьезно расследует каждое сообщение об НЛО

Белый дом рассказал, что серьезно расследует каждое сообщение об НЛО
Белый дом сообщил, что серьезно расследует каждое сообщение об НЛО. Фото: https://pixabay.com/

Власти США сообщили, что серьезно расследуют каждое сообщение о вторжении НЛО в свое воздушное пространство.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос, будет ли полностью опубликован доклад об НЛО, подготовкой которого занимается офис директора Национальной разведки США совместно с Пентагоном, уточнила, что президент США Джозеф Байден поддерживает подготовку этого доклада.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из всех сообщений об НЛО 1% ставит ученых в тупик. Из всех сообщениях о неопознанных летающих объектах (НЛО), поступающих ученым, лишь 1% не могут найти объяснения. Именно эти единичные случаи могут свидетельствовать о существовании внеземных цивилизаций.

белый дом НЛО США


 

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