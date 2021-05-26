В Ивангороде обнаружили скелетированные останки нескольких людей

В Ивангороде в ходе производства земляных работ обнаружили скелетированные останки нескольких человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ленобласти.

Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления пола и возрасте человека. Также будут установлены причины смерти и давность ее наступления.

По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следователи выясняли обстоятельства гибели человека, чьи останки нашли в Южно-Приморском парке.