«Автодор» повысит в июне скоростной режим на двух участках трассы М-11 «Нева»

«Автодор» повысит в июне скоростной режим на двух участках трассы М-11 «Нева»
Трасса М-11 "Нева". Фото: скрин Google.Maps

«Автодор» хочет летом повысить скоростной режим двух участках трассы М-11 «Нева» — с 59-го по 146-й км и с 546-го по 680-й км.

Владельцы легковых машин смогут проехать 571 километр «Невы» со скоростью 130 км/ч (учитывая отрезки, где уже действует такой режим), сообщает «Автодор».

В организации заявляют, что повышение скоростного режима допустимо только на трассах первой технической категории с разделенными встречными потоками. Трасса «Нева» соответствует параметрам, на ней нет пешеходных переходов и пересечений с другими дорогами в одном уровне.

Все участки с 59 км и до Северной столицы оборудованы освещением, камерами, детекторами транспорта, системой обнаружения инцидентов и метеостанциями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе ремонтируют дорогу на Вартемяги. На этой дороге в 2020 году уже обновили 12 километровый участок.

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