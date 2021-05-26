В Петербурге мужчина похитил девушку и домогался её

После привез ее на парковку магазина «Перекресток», совершил насильственные действия сексуального характера. Фото: pixabay.com

После привез ее на парковку магазина «Перекресток», совершил насильственные действия сексуального характера. Фото: pixabay.com

В полицию Петербурга поступило сообщение о нападении в парадной д. 11 по ул. Архивной неизвестного на женщину.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в 20:37 опросили потерпевшую неработающую девушку 2001 года рождения, которая пояснила, что около 20:00, в парадной дома (в кабине лифта) неизвестный под угрозой ножа, вывел ее из парадной, посадил в салон принадлежащего ей автомобиль «Киа Рио». После привез ее на парковку магазина «Перекресток», совершил насильственные действия сексуального характера в салоне данного автомобиля и скрылся с места происшествия.

В 02:00 у д. 8 корп. 1 по ул. Пятилеток, по подозрению в совершении данного преступления, задержали мужчину 1999 года рождения, студента 2 курса петербургского университета

По факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162, п. «г» ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге упавший в метро мужчина в больнице в тяжёлом состоянии.