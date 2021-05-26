В Петербурге упавший в метро мужчина в больнице в тяжёлом состоянии

24 мая в 09:10 на станции метро «Лиговский проспект» под поезд упал житель Мурманской области 2004 года рождения, учащийся 1 курса петербургского техникума. С ушибами головы, лёгкого, печени, с переломом костей таза, в тяжелом состоянии молодого человека госпитализировали в реанимацию ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса.

Движение поездов приостановили с 09:12 до 09:35. Фото: PixabayПолиция возбудила дело по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге появилось ложное сообщение о заминированной школе. В полицию Санкт-Петербурга от директора школы № 346 Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что 24 мая в 13:09 на электронную почту пришло письмо, в котором было написано о том, что скоро в школу придут люди и расстреляют детей с учителями. Также в письме значились адреса в Москве, где якобы заложены бомбы.