В Петербурге появилось ложное сообщение о заминированной школе

В Петербурге появилось ложное сообщение о заминированной школе
Также в письме значились адреса в Москве, где якобы заложены бомбы. Фото: pixabay.com

В полицию Санкт-Петербурга от директора школы № 346 Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что 24 мая в 13:09 на электронную почту пришло письмо, в котором было написано о том, что скоро в школу придут люди и расстреляют детей с учителями. Также в письме значились адреса в Москве, где якобы заложены бомбы.

В 13:40 на место происшествия прибыла полиция. Провели осмотр здания школы № 346. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мальчик занимался паркуром и разорвал почку. В полицию Санкт-Петербурга поступила телефонограмма о том, что 25 мая в 21:15 с разрывом почки, в тяжелом состоянии госпитализировали мальчика 2008 года рождения, ученика 6 класса.

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