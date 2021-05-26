В Петербурге мальчик занимался паркуром и разорвал почку

В полицию Санкт-Петербурга поступила телефонограмма о том, что 25 мая в 21:15 с разрывом почки, в тяжелом состоянии госпитализировали мальчика 2008 года рождения, ученика 6 класса.
Как стало известно Gazeta.Spb, мальчик занимался паркуром у своего дома, споткнулся на пандусе и упал по собственной неосторожности.
Видеонаблюдение отсутствует.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина разорвал себе бедро, упав со скамейки на спортплощадке. В Петербурге в Выборгском районе города 25 мая в полицию сообщили, что 44-летнего мужчину неизвестный ранил ножом. Как стало известно Gazeta.SPb.ru все произошло в Выборгском районе у дома на улице Есенина. Около 21:00 на проспекте Просвещения данный мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии со скамьи на спортивной площадке.