В Петербурге мальчик занимался паркуром и разорвал почку

В полицию Санкт-Петербурга поступила телефонограмма о том, что 25 мая в 21:15 с разрывом почки, в тяжелом состоянии госпитализировали мальчика 2008 года рождения, ученика 6 класса.

Как стало известно Gazeta.Spb, мальчик занимался паркуром у своего дома, споткнулся на пандусе и упал по собственной неосторожности.

Видеонаблюдение отсутствует.