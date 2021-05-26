Мужчина разорвал себе бедро, упав со скамейки на спортплощадке

В Петербурге в Выборгском районе города 25 мая в полицию сообщили, что 44-летнего мужчину неизвестный ранил ножом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru все произошло в Выборгском районе у дома на улице Есенина.

Позднее, примерно через два часа, в больнице сообщили, что 25 мая около 21:00 на проспекте Просвещения данный мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии со скамьи на спортивной площадке.

Оказалось, что пострадавшего забирали с колото-резанной раной нижней трети левого бедра, гиповалемическим шоком и артериальным кровотечением.

В данный момент информации больше нет, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Сообщается, что видеонаблюдение отсутствует.

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