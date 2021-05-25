Внезапный конфликт во Всеволожском районе заставил женщину ударить ножом своего супруга

Женщина вонзила нож в мужа во Всеволожском районе. Фото: pixabay

Женщина вонзила нож в мужа во Всеволожском районе. Фото: pixabay

В Ленинградской области во Всеволожском районе ночью 24 мая 36-летний мужчина сообщил, что его ударили ножом.

Как стало известно Gazeta.Spb около 02:30 52-летняя неработающая супруга пострадавшего ударила своего мужа ножом.

Выяснилось, что пара распивала спиртные напитки. После этого возникла ссора, результатом которой стало ножевое ранение в живот. Мужчину пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии в городскую больницу с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.

Женщину привезли в отдел полиции, где составили в отношении нее протокол за «Мелкое хулиганство». После ее отпустили под обязательство о явке.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом оперативники изъяли следы пальцев рук, три ножа, и одежду с веществом бурого цвета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе двое выпивали и закончилось все это ранением брюшной стенки.