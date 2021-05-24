В Красногвардейском районе двое выпивали: закончилось все ранением брюшной стенки

В Красногвардейском районе двое выпивали: закончилось все ранением брюшной стенки
Пьяные мужчина в Красногвардейском районе достал нож. Фото: pixabay

В Петербурге в Красногвардейском районе города 22 мая в коммунальной квартире мужчина ударил ножом соседа.

Как стало известно Gazeta.spb.ru, 51-летний мужчина сам сообщил полиции, что его дома по улице Стахановцев ударили ножом.

Когда оперативники прибыли, то смогли «по горячим следам» задержать подозреваемого 64-летнего пенсионера, который живет с потерпевшим в одной квартире.

Оказалось, что мужчины выпивали алкоголь и тогда же внезапно возник конфликт, в результате которого потерпевший получил ножевое ранение. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии с диагнозом колото-резаное проникающее ранение брюшной стенки.

Подозреваемого отправили в отдел полиции. Оперативники изъяли следы рук, следы обуви, биоматериалы, нож. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Калининский суд приговорил женщину к трем годам условно за «самонатыкание» на нож.

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