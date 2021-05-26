В Петербурге женщина отдала гадалке больше миллиона рублей

Полиция Ленобласти у дома 12 по бульвару Головнина по подозрению в мошенничестве задержали жительницу Новгородской области, неработающую женщину 1972 года рождения.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее в полицию обратилась женщина 1944 года рождения с заявлением о том, что в период с 29 апреля по 19 мая в Санкт-Петербурге у д. 5 по Учебному пер. под предлогом снятия порчи передала неизвестной женщине деньги в размере 1 320 000 рублей.

По факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Женщину задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина похитил девушку и домогался её. В полицию Петербурга поступило сообщение о нападении в парадной д. 11 по ул. Архивной неизвестного на женщину. Около 20:00, в парадной дома неизвестный под угрозой ножа, вывел ее из парадной, посадил в салон принадлежащего ей автомобиль «Киа Рио».