В Петербурге обустроят веломаршрут на проспекте Большевиков

Выбрана компания, которая займется реализацией проекта.

В Санкт-Петербурге появится новый веломаршрут протяженностью 5,2 километра. Известно, что уже даже выбрана компания, которая займется его обустройством. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти подвели итоги двух электронных аукционов на создание велодорожек в Невском районе города. Контакты были заключены с ООО «СЕРВИСДОРСТРОЙ», которая получит за проделанную работу около 50 миллионов рублей. Подрядчику предстоит провести полноценное строительство обособленных от проезжей части велодорожек на участке проспекта Большевиков от улицы Коллонтай до улицы Народная и на участке улицы Дыбенко от проспекта Большевиков до Ленинградской улицы. Также компания восстановит нарушенное в ходе работ благоустройство.

Власти рассчитывают, что благодаря велодорожке местным жителям станет проще добираться до метро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, сколько стоит в Петербурге взять велосипед напрокат.