«Хозяин еще не в курсе»: упавшее дерево помяло автомобиль на Промышленной

Дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Кировском районе Петербурга еще одно дерево не выдержало сильных порывов ветра. От последствий стихии пострадал припаркованный автомобиль.

Инцидент произошел в среду, 26 мая, на углу Промышленной и Баррикадной улиц. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Цветущий каштан и БМВ. …хозяин еще не в курсе», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что упавшее дерево сильно повредило заднюю часть транспортного средства. На багажнике иномарки зафиксирована внушительная вмятина. Другие машины не пострадали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 161 дерево упало на проезжую часть и тротуары во время вечерней грозы 18 мая.