В Петербурге остаются свободными меньше 15% коек для ковид-пациентов

В Петербурге остаются свободными 14,9% коек для пациентов, сдавших положительный тест на коронавирус.

Об этом стало известно в среду, 26 мая. Так, для инфицированных горожан доступны 895 коек из развернутых 5 992.

Как сообщил в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19, также за неделю на 4,29% выросла суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями, а число активных больных COVID-19 за указанный период выросло на 14,05%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 839 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 416 человек. Третье место у Подмосковья — 744 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 98 человек.