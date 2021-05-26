В Петербурге коронавирусом заболел еще 839 человек

В Петербурге коронавирусом заболел еще 839 человек
Коронавирус подхватили 839 петербуржцев. Фото: pixabay

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 839 горожан сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в среду, 26 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 435 тыс. заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 416 человек. Третье место у Подмосковья — 744 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 98 человек.

Также gazeta.spb.ru. сообщала, что Комздрав опроверг информацию, что в Ленэкспо закончились койки для коронавирусных больных.

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