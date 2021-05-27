Тунис ослабил ограничения на въезд для привитых туристов

Сделавшим прививку нужно будет показать свидетельство о вакцинации. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Сделавшим прививку нужно будет показать свидетельство о вакцинации. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Власти Туниса отменяют с 1 июня требование предоставлять ПЦР-тесты и соблюдение карантина для тех, туристов кто переболел коронавирусом или сделал прививку.

Гражданам при себе нужно иметь свидетельство о вакцинации с QR-кодом или свидетельство, подтверждающее наличие заболевания, сроком не менее шести недель.

Как сообщили «РИА Новости», путешественники, которые не сделали прививку от COVID-19, должны будут предъявить ПЦР-тест и семь дней провести в самоизоляции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия возобновила авиасообщение с Тунисом еще в начале апреля.