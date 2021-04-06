Россия возобновляет авиасообщение с Тунисом

Чтобы попасть в страну, турист должен предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Россия возобновляет авиасообщение с Тунисом – в страну могут отправиться все желающие, кто не болеет коронавирусом. Об этом 6 апреля пишет РИА Новости.

Министр туризма Туниса Хабиб Аммар завил, что самолеты будут летать семь раз в неделю, то есть каждый день. Осуществлять рейсы будет «Аэрофлот», также разрешены чартерные рейсы двух других компаний.

«Мы будем рады, если «Аэрофлот» захочет увеличить число рейсов в нашу страну. Мы также приветствуем любую другую российскую компанию, которая хотела бы работать в Тунисе»,

— сказал Аммар.

Он добавил, что вакцинация от коронавируса не требуется, достаточно предоставить тест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково возобновились авиарейсы из Петербурга в Ригу.