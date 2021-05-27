На «Скандинавии» жесткая авария с участием двух большегрузов: один из них рассыпался на кусочки

На «Скандинавии» жесткая авария с участием двух большегрузов: один из них рассыпался на кусочки
На "Скандинавии" произошла серьезная авария. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пока непонятно, в каком состоянии водители, но, скорее всего, есть пострадавшие.

На 115-м километре трассы А-181 «Скандинавия» сегодня вечером, 27 мая, произошла жесткая авария с участием двух большегрузов. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на трассе по направлению из Санкт-Петербурга в Выборг. На снимках, которые опубликовали свидетели, видно, что один большегруз буквально рассыпался на кусочки после столкновения. Скорее всего, водитель сильно пострадал, либо даже погиб. Пока что официальная информация не поступала.

«Похоже, самосвал об собственный прицеп размотался, фуру просто задело»,

— предположил один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП с автобусом в Петербурге спровоцировало внеплановую проверку транспорта и водителей.

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