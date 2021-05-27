ДТП с автобусом в Петербурге спровоцировало внеплановую проверку транспорта и водителей

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Фото: скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Фото: скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов распорядился о проверке состояния городского общественного транспорта после серьезной дорожной аварии на Ленинском проспекте с участием автобуса, где есть пострадавшими.

Так, в социальной сети «ВКонтакте» Максим Соколов сообщил, что он дал поручение председателю Комитета по транспорту Кириллу Полякову отправиться на место случившегося. А также Соколов объявил о незапланированной проверку технического состояния подвижного состава городского общественного транспорта.

Кроме того отмечается, что будут сделаны медицинские осмотры водителям и машинистам.

Согласно мнению Соколова, из-за чего случилось ДТП скажут специалисты.

Напомним, серьезное ДТП произошло в 10 часов утра. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Число пострадавших в ДТП с автобусом достигло шести человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалист указал на безопасность перевозчика, автобус которого наехал на столб на Ленинском проспекте.