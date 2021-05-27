Специалист указал на безопасность перевозчика, автобус которого наехал на столб на Ленинском проспекте

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Генеральный директор ООО «Пассажир ТВ» Михаил Бурцев в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» сообщил, что дорожно-транспортное происшествие 27 мая на Ленинском проспекте — резонансное событие для Северной столицы.

Специалист заметил, что по ДТП не стоит делать скоропостижных выводов. Потому как нужно ждать результатов проверки «Пассажиравтотранса» и комитет по транспорту.

Михаил Бурцев объяснил, что причиной могло стать что угодно. При этом «Пассажиравтотранс» является безопасным перевозчиком наряду с другими организациями.

Отмечается, хорошее техническое состояние подвижного состава. А без спецконтроля, автобус не выходит на маршрут.

При этом, по мнению Бурцева для частных перевозчиков безопасность стоить далеко не на первом месте. Так, ремонтные работы осуществляются не всегда в срок.

Напомним, серьезное ДТП произошло в 10 часов утра. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Число пострадавших в ДТП с автобусом достигло шести человек

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Новоприозерском шоссе огонь полностью охватил микроавтобус.