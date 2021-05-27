Специалист указал на безопасность перевозчика, автобус которого наехал на столб на Ленинском проспекте

Специалист указал на безопасность перевозчика, автобус которого наехал на столб на Ленинском проспекте
Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Генеральный директор ООО «Пассажир ТВ» Михаил Бурцев в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» сообщил, что дорожно-транспортное происшествие 27 мая на Ленинском проспекте — резонансное событие для Северной столицы.

Специалист заметил, что по ДТП не стоит делать скоропостижных выводов. Потому как нужно ждать результатов проверки «Пассажиравтотранса» и комитет по транспорту.

Михаил Бурцев объяснил, что причиной могло стать что угодно. При этом «Пассажиравтотранс» является безопасным перевозчиком наряду с другими организациями.

Отмечается, хорошее техническое состояние подвижного состава. А без спецконтроля, автобус не выходит на маршрут.

При этом, по мнению Бурцева для частных перевозчиков безопасность стоить далеко не на первом месте. Так, ремонтные работы осуществляются не всегда в срок.

Напомним, серьезное ДТП произошло в 10 часов утра. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Число пострадавших в ДТП с автобусом достигло шести человек

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Новоприозерском шоссе огонь полностью охватил микроавтобус.

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