На Новоприозерском шоссе огонь полностью охватил микроавтобус

На Новоприозерском шоссе огонь полностью охватил микроавтобус
Неизвестно есть ли пострадавшие. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Под Петербургом на автомобильной дороге «Сортавала» произошло чрезвычайное происшествие — загорелся микроавтобус.

На Новоприозерском шоссе в Ленинградской области произошло возгорание микроавтобуса, об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Очевидец происходящего снял ЧП на камеру, где заметно, как черные клубы дыма поднялись в небо. Чем ближе автолюбитель приближался к месту аварии тем шокирующее выглядела картина.

Микроавтобус полностью охватил огонь. Видимо возгорание только-только произошло, в связи с чем сотрудников пожарной охраны на месте пожара все еще нет.

В данный момент неизвестно, есть ли в результате происшествия пострадавшие.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Красногвардейском районе кафе окружили специальные службы после задымления.

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