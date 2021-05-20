На Новоприозерском шоссе огонь полностью охватил микроавтобус

Неизвестно есть ли пострадавшие. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Неизвестно есть ли пострадавшие. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Под Петербургом на автомобильной дороге «Сортавала» произошло чрезвычайное происшествие — загорелся микроавтобус.

На Новоприозерском шоссе в Ленинградской области произошло возгорание микроавтобуса, об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Очевидец происходящего снял ЧП на камеру, где заметно, как черные клубы дыма поднялись в небо. Чем ближе автолюбитель приближался к месту аварии тем шокирующее выглядела картина.

Микроавтобус полностью охватил огонь. Видимо возгорание только-только произошло, в связи с чем сотрудников пожарной охраны на месте пожара все еще нет.

В данный момент неизвестно, есть ли в результате происшествия пострадавшие.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Красногвардейском районе кафе окружили специальные службы после задымления.