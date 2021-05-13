В Красногвардейском районе кафе окружили специальные службы после задымления

В Красногвардейском районе кафе окружили специальные службы после задымления
Задымление в кафе "Пури". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Красногвардейском районе города произошел инцидент в кафе. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Красногвардейском районе Северной столицы случилось задымление в кафе «Пури». Заведение расположено по Индустриальному проспекту дома 17.

Сообщается, что на место происшествия прибыло три пожарных расчета, а также один автомобиль скорой медицинской помощи.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

На кадрах, снятых очевидцем происходящего заметно, что отдельно стоящее здание окружено машинами специальных служб. Однако на фотографии не видно, чтобы здание горело или из него струился дым.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Московском районе через два часа после сообщения о возгорании пожар ликвидировали.

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