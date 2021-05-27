В Петербурге достаточно свободных коек для коронавирусных пациентов

В Петербурге достаточно свободных коек для коронавирусных пациентов
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

Если что в городе могут развернуть дополнительные койки, но пока в этом нет необходимости.

В Санкт-Петербурге пока что достаточно свободных коек для коронавирусных пациентов, но в случае чего в городе могут развернуть дополнительные. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в эфире телеканала 78.

Политик отметил, что в Северной столице тенденция к снижению заболеванию замедлилась. Чтобы помочь всем тяжелым пациентам, в городе развернули новые койки – например, в Госпитале для ветеранов войн. Зараженных петербуржцев принимают в 13 городских и двух федеральных стационарах – в них готовы лечить почти шесть тысяч человек.

Беглов призвал горожан прививаться от коронавируса, чтобы город побыстрее вернулся к нормальной жизни. В противном случае будут введены новые ограничительные меры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кремль рассказал, что делать, если россияне не захотят вакцинироваться от коронавируса.

Александр Беглов новости СПб пандемия свободные койки


 

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