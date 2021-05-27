Кремль рассказал, что делать, если россияне не захотят вакцинироваться от коронавируса

Правительство России продолжит вести разъяснительную работу с населением для развития добровольной вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, гражданам РФ необходимо осознать, что для защиты своего здоровья и возможности вести полноценную жизнь важно пройти вакцинацию.

Как сообщили «РИА Новости», Песков подчеркнул, что государство создало структуру для вакцинации и теперь вопрос только в инициативе граждан. Власти продолжат терпеливо разъяснять» важность вакцинации.

В России за сутки коронавирус подхватили 9 039 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 836 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 105 человек. Третье место у Подмосковья — 735 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 94 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 17 миллионов россиян получили первую прививку от COVID.