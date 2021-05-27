Около 17 миллионов россиян получили первую прививку от COVID

Около 17 миллионов россиян получили первую прививку от COVID
Российские вакцины показывают свою высокую эффективность. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Почти 17 млн граждан России уже получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Такое заявление сделал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. По словам главы ведомства, в настоящее время имеющиеся российские вакцины показывают свою высокую эффективность.

Как сообщил ТАСС, Мурашко отметил, что главной задачей сейчас является постараться создать коллективный иммунитет, а не останавливаться на статистических данных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунитет после вакцинации от СOVID оказался сильнее, чем после болезни. Иммунологи выяснили, что прививка от коронавируса формирует иммунитет более эффективный с точки зрения защиты.

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