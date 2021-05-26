Иммунитет после вакцинации от СOVID оказался сильнее, чем после болезни

Вакцину разрабатывают так, чтобы она оказывала воздействие на общие места всех мутаций коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Вакцину разрабатывают так, чтобы она оказывала воздействие на общие места всех мутаций коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Вакцина действует эффективнее, чем сформированный иммунитет после перенесенного COVID-19. К такому выводу пришел вирусолог Александр Семенов.

По его словам, прививка от коронавируса формирует иммунитет более эффективный с точки зрения защиты, так как влияние препарата распространяется на различные мутации новой болезни.

Как сообщила «Комсомольская правда», специалист добавил, если же человек подхватил определенный штамм COVID-19 и заболел, то он также может переболеть снова, если подхватит другой штамм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на петербургских врачах проводят исследование иммунитета при коронавирусе.