Иммунитет после вакцинации от СOVID оказался сильнее, чем после болезни

Иммунитет после вакцинации от СOVID оказался сильнее, чем после болезни
Вакцину разрабатывают так, чтобы она оказывала воздействие на общие места всех мутаций коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Вакцина действует эффективнее, чем сформированный иммунитет после перенесенного COVID-19. К такому выводу пришел вирусолог Александр Семенов.

По его словам, прививка от коронавируса формирует иммунитет более эффективный с точки зрения защиты, так как влияние препарата распространяется на различные мутации новой болезни.

Как сообщила «Комсомольская правда», специалист добавил, если же человек подхватил определенный штамм COVID-19 и заболел, то он также может переболеть снова, если подхватит другой штамм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на петербургских врачах проводят исследование иммунитета при коронавирусе.

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