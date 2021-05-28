Дробыш рассказал, почему не общался с Пугачевой 20 лет

Композитор и певицы были в ссоре на протяжении долгого времени.

Продюсер Виктор Дробыш рассказал, что на протяжении 20 лет не общался с певицей Аллой Пугачевой. Такое признание он сделал, опубликовав совместный снимок с артисткой в своем Instagram.

В посте Дробыш написал, что конфликт, скорее всего, произошел по его вине и он жалеет об упущенном времени. Он считает, что ему не хватало мудрости помириться намного раньше. Продюсер выразил надежду на сотрудничество и на то, что еще не все потеряно.

Напоминаем, что в обществе бытует мнение, что отношения Дробыша и Пугачевой испортились после «Евровидения» в 2004 году, на которое от России поехала певица Юля Савичева. Тогда Дробыш вспылил, заявив, что нужно прекращать посылать на конкурс «артистов, которым уже прогулы на кладбище пора ставить». Многие решили, что он имеет в виду Пугачеву, которая также принимала участие в «Евровидении».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соседов рассказал о деталях брачных отношения Пугачевой и Киркорова.