Соседов рассказал о деталях брачных отношения Пугачевой и Киркорова

Критик убежден, что между артистами не было никакой любви.

Музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл детали брачных отношений Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой. Своими наблюдениями он поделился с «Собеседником».

Он отметил, что однажды повстречал Киркорова в московском клубе. Тогда артист отошел подальше от своей супруги, чтобы пообщаться с критиком. Соседов убежден, что Киркоров и Пугачева не были счастливы вместе и никогда не испытывали друг к другу любви.

«Какое там, к черту, счастье? Они всегда ходили сами по себе. На публике – да: он при ней, она при нем. Но там не было никаких любовных отношений. Это же сразу видно!»

— заявил Сергей Соседов.

Он убежден, что звездная пара давно всем надоела, поэтому их недавняя ссора всем на руку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица Алла Пугачева ответила на критику Сергея Соседова.