Певица Алла Пугачева ответила на критику Сергея Соседова

Артистка впервые прокомментировала негативные высказывания критика.

Певица Алла Пугачева рассказала, что думает о постоянной критике со стороны Сергея Соседова. Своим мнением она поделилась в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Артистка отметила, что не обижается на Соседова и призвала не мешать ему зарабатывать на скандалах. Она подчеркнула, что раньше критик писал о ней хорошо, теперь его риторика изменилась – и все это ради денег. Пугачева попросила «не трогать Сережу», ведь ему нужно зарабатывать.

Напоминаем, что Соседов не раз критиковал Пугачеву, уверяя, что ее талант иссякает. Также он недоволен тем, как много зарабатывает Максим Галкин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участие дочери Трофима в «Голосе. Дети» раскритиковал Соседов. Эксперт считает, что детям звезд стоит запретить участие в подобных конкурсах.