Участие дочери Трофима в «Голосе. Дети» раскритиковал Соседов

Эксперт считает, что детям звезд стоит запретить участие в подобных конкурсах.

Критик и телеведущий Сергей Соседов прокомментировал появление на шоу «Голос. Дети» дочери исполнителя шансона Сергея Трофимова. Он убежден, что ничего «просто так» не случается и очередная звезда пытается «протолкнуть» бездарного отпрыска. Соседов не считает девочку достойной внимания, хотя отметил, что любит творчество Трофима. Об этом он заявил в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Наставники на слепых прослушиваниях знают, кого они «выбирают». У них, как и в любой программе, написан сценарий. Они работают в соответствии с правилами драматургии»,

— заверил музыкальный критик.

Именно поэтому на девочку положительно отреагировали и Лобода, и Крид, и Баста, считает Соседов. Он призвал запрещать звездным детям участвовать в «народных» конкурсах и дать шанс проявить себя обычным людям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Нагиев не понимает, почему Крида сделали наставником в «Голосе».