Нагиев не понимает, почему Крида сделали наставником в «Голосе»

Телеведущий считает, что артист слишком молод для такого звания.

Телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал назначение рэпера Егора Крида наставником в шоу «Голос. Дети». Об этом сообщает WDay.ru.

Нагиев считает, что артист слишком молод, чтобы становиться кому-то наставником. Он, по мнению телеведущего, «ничего не сделала в жизни, чтобы так называться». Нагиев посоветовал Криду самому еще поучиться, прежде чем обучать других.

«Мне кажется, Егор должен доказать дальнейшей жизнью, а не несколькими годами на эстраде, что имеет право так называться»,

— отметил Нагиев.

Также телеведущего возмутило поведение певицы Лободы, которая начала танцевать во время выступления Алисы Щербань. Девочку никто не взял в команду, а Нагиев отметил, что не каждый может заставить «пожилую Лободу» пуститься в пляс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Фадеев не понимает, чему Крид может научить участников шоу «Голос. Дети».