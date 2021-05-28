Утром на Сампсониевском мосту произошло лобовое ДТП, на месте реанимация

Лобовое ДТП на Сампсониевском мосту. Фото: скриншот "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Лобовое ДТП на Сампсониевском мосту. Фото: скриншот "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На Сампсониевском мосту в Петербурге произошло лобовое ДТП. На месте работают медики и сотрудники дорожной полиции.

Авария случилась сегодня утром, 28 мая. Видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что передние части машин полностью разбиты. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств. По словам очевидцев, произошло лобовое столкновение.

К месту происшествия прибыла машины реанимации и ДПС. Информация о пострадавших выясняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль насмерть сбил дорожного рабочего на Волхонском шоссе.