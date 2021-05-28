Утром на Сампсониевском мосту произошло лобовое ДТП, на месте реанимация

На Сампсониевском мосту в Петербурге произошло лобовое ДТП. На месте работают медики и сотрудники дорожной полиции.
Авария случилась сегодня утром, 28 мая. Видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что передние части машин полностью разбиты. Дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств. По словам очевидцев, произошло лобовое столкновение.
К месту происшествия прибыла машины реанимации и ДПС. Информация о пострадавших выясняется.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль насмерть сбил дорожного рабочего на Волхонском шоссе.