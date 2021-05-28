Автомобиль насмерть сбил дорожного рабочего на Волхонском шоссе

Автомобиль насмерть сбил дорожного рабочего на Волхонском шоссе
У иномарки оказались полностью разбиты правое переднее крыло и лобовое стекло. Фото: pixabay.com

Ночью на юго-западе Петербурга произошло смертельное ДТП. Под колесами легкового авто погиб дорожный рабочий.

Трагедия случилась в ночь на пятницу, 28 мая, на Волхонском шоссе. Дорожника сбил водитель черного авто марки Nissan. В результате удара у иномарки оказались полностью разбиты правое переднее крыло и лобовое стекло — судя по всему, водитель ехал на большой скорости.

Как сообщил 78.ru, рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП.

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка сбила пешехода в центре Петербурга. Горожанин передвигался по нерегулируемому пешеходному переходу.

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