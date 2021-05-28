В Болгарии раскритиковали слова Байдена о санкциях против «Северного потока — 2»

Болгарское издание «Дневник» опубликовало статью о том, что президент США Джо Байден отказался от новых санкций против проекта «Северный поток — 2». Материал активно обсуждали пользователи Сети.
Ранее Джо Байден признал, что санкции против «Северного потока — 2» уже контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
«Германия, в отличие от нас (Болгарии – Прим. ред.) сумела отстоять свои национальные интересы», — пишет Шоршо.
«Сплошное разочарование! Байден предал нас (болгар – Прим. ред.)!», — комментирует Günther.
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.