Девушка разбилась насмерть после падения на Крыленко

Девушка разбилась насмерть после падения на Крыленко
Место происшествия. Фото: Google Street View

Молодая девушка разбилась насмерть, выпав из окна в Невском районе Петербурга. Ей было всего 18 лет.

Как стало известно gazeta.spb, инцидент произошел 27 мая. По словам очевидцев, у дома 23 по улице Крыленко раздался крик и глухой звук, словно от удара. Оказалось, что из окна выпала девушка.

Установлено, что ей оказалась 18-летняя уроженка Узбекистана, которая жила в этом доме. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Калининском районе 24 мая ребенок выпал из окна второго этажа. 24 мая около 18:30 прохожие сообщили о том, что на Кондратьевском проспекте со второго этажа упал 8-летний мальчик.

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Девушка разбилась насмерть после падения на Крыленко