8-летний мальчик пролетел пять метров и приземлился на асфальт

Ребенок в Петербурге упал со второго этажа. Фото: pixabay

Ребенок в Петербурге упал со второго этажа. Фото: pixabay

В Петербурге в Калининском районе 24 мая ребенок выпал из окна второго этажа.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru 24 мая около 18:30 прохожие сообщили о том, что на Кондратьевском проспекте со второго этажа упал 8-летний мальчик.

На следующий день 25 мая примерно в 11:30 из больницы сообщили, что ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. У мальчика диагностирована тяжелая кататравма, открытая черепно-мозговая травма , ушиб головного мозга, пневмоцефалия.

Выяснилось, что второклассник упал с парапета дома. При этом высот падения была около пяти метров. Приземлился ребенок на асфальт.

Уточняется, что семья полная и на профилактическом учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, за 4-летней девочкой, упавшей с восьмого этажа, не уследили.