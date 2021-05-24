За 4-летней девочкой, упавшей с восьмого этажа, не уследили

Ребенок выпал из окна в Приморском районе. Фото: pixabay

Ребенок выпал из окна в Приморском районе. Фото: pixabay

В Петербурге в Приморском районе города, ребенок после падения с высоты пережил клиническую смерть.

Как стало известно Gazeta.SPb, 21 мая вечером из городской больницы сообщили, что днем этого же дня со Стародеревенской улицы пришлось госпитализировать девочку.

Так, у 4-летнего ребенка диагностировали кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб легких и гепапневматорекс. Девочку доставили в тяжелом состоянии после клинической смерти.

Оказалось, что за ребенком следила ее 23-летняя тетя, работающая санитаркой в больнице. Она не заметила, как девочка выпала из окна ее квартиры с 8 этажа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Выборгском районе следствие выясняет, как двухгодовалый ребенок мог выпасть из окна второго этажа.