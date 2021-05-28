После ДТП на «Скандинавии» водитель самосвала госпитализирован в тяжелом состоянии

После ДТП на «Скандинавии» водитель самосвала госпитализирован в тяжелом состоянии
На "Скандинавии" произошла серьезная авария. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ ВКонтакте

В Выборгском районе Ленинградской области на автотрассе «Скандинавия» произошло ДТП с участием двух большегрузов. Пострадавший водитель находится в реанимации.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию поступило сообщение о том, что на автотрассе «Скандинавия» у поворота на Стрельцово, где идет ремонт дороги, произошло ДТП с пострадавшим.

На трассе А-181 «Скандинавия» вечером 27 мая произошло ДТП с участием двух большегрузов. В результате был госпитализирован один из водителей, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Все случилось на 115-м километре трассы между Петербургом и Выборгом. Там столкнулись два большегруза, один из которых разлетелся на запчасти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Сампсониевском мосту в Петербурге произошло лобовое ДТП. На месте работают медики и сотрудники дорожной полиции. Авария случилась сегодня утром, 28 мая. Видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

дтп ленобласть скандинавия


 

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