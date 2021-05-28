Комплексное продвижение сайтов с Y&S

Перед тем, как запустить рекламную кампанию для продвижения собственного бизнеса в Интернете, необходимо ответственно подойти к вопросу разработки сайта. Эти процессы взаимосвязаны и дополняют друг друга. Профессиональное агентство Y&S (https://seosait-yis.ru/sozdanie-prodvizhenie-saitov) предлагает услугу комплексного SEO-продвижения путем применения различных модулей и плагинов, продвигающих сайт в поисковой выдаче.

Что предлагает веб-студия Y&S

Агентство Y&S состоит из команды высококлассных специалистов в области маркетинга и веб-разработки, которые создают сайты под ключ с нуля и работают на результат. Команда сотрудников включает:

12 программистов;

4 дизайнеров;

6 копирайтеров;

4 СММ-специалиста и других экспертов.

Сотрудники компании постоянно развиваются, а в команде появляются новые лица, готовые предлагать прогрессивные решения и новые средства для продвижения, аналитики и разработки веб-продуктов. В течение более чем 5 лет компания делает сайты заказчиков прибыльными и популярными.

Офисы веб-студии расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Сотрудники компании знакомы со всеми актуальными языками программирования, поэтому готовы оказать всестороннюю помощь для своих клиентов.

Почему именно Y&S

В отрасли программирования сервис Y&S один из самых перспективных. Разработчики конторы создают проекты под ключ, решая задачи по созданию и дальнейшему продвижению ресурса. Компания занимается созданием торговых площадок и сайтов, обеспечивает их комплексное продвижение посредством SEO-контекста, баннерной рекламы и SMM. В большинстве случаев конверсия созданных сайтов достигает 6-7%, но и это не предел. Нередко агентству удается запустить проект с показателями конверсии свыше 8-10%, что намного больше, чем у продуктов других фирм.

Сотрудники студии Y&S разрабатывают пользовательские интерфейсы, серверную составляющую и выставляют аналитические системы для сбора и обработки важных данных. В случае необходимости служба продвигает мобильное программное обеспечение для привлечения целевой аудитории и получения реальных заказов или заявок на приобретение товаров/услуг.

Персонал компании с особой ответственностью относится к поставленным задачам. Веб-дизайн проектируется под целевую аудиторию с учетом индивидуальных пожеланий и требований заказчика. Команда Y&S – это первоклассные специалисты, которые постоянно развиваются и совершенствуют свои навыки в области программирования и SEO-оптимизации.