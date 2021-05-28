Портал между мирами. Ученые смогли войти в сны другого человека

Портал между мирами. Ученые смогли войти в сны другого человека
Ученые задали 158 вопросов. В результате 18,6 процента ответов оказались верными. Фото: pixabay

Недавнее исследование иностранных учёных показало, что спящий не только реагирует на внешние сигналы и понимает действительность, но и следует инструкциям, выполняет простейшие действия. Такое состояние назвали интерактивным сновидением.

Ученые Европы и США доказали: с человеком в состоянии осознанных сновидений можно выстроить достаточно сложную двустороннюю коммуникацию посредством «вхождения» в его сны, сообщает РИА «Новости».

Исследователи набрали 36 добровольцев, среди них были те, кто владел навыком осознанных сновидений, и те, кто им не обладал. Когда люди засыпали, ученые следили за показателями быстрого сна — движениями глаз и так далее.

Ученые передавали спящим различные сигналы, но и вели «беседы», ставили простейшие математические задачи такие как: сложения или вычитания.

Для ответа люди использовали сигналы, которым их учили перед сном, — улыбались, хмурились, а чтобы указать число, использовали азбуку Морзе.

Ученые задали 158 вопросов. В результате 18% ответов оказались правильными. Ученые считают, эти результаты указывают на то, что во время сна можно получать и обрабатывать сложную информацию действительности.

Исследователи надеются, что разработанную технику используют в терапевтических целях для борьбы с расстройствами сна, фобиями и в образовательных целях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что горячая ванна так же полезна, как занятия спортом.
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