Ученые: горячая ванна так же полезна, как занятия спортом

Кандидат наук Университета Ковентри Чарльз Джеймс Стюард рассказал, что горячая ванна или сауна так же влияют на организм, как занятия в тренажерном зале.

По словам ученых, если человек не хочет бегать или посещать спортзал, то может принять горячую ванну, так как она усиливает кровоток, повышает температуру тела и уровень сердцебиения примерно так же, как это происходит при занятиях спортом, сообщает The Conversation. Это оказывает положительное влияние для сердечно-сосудистой системы человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские исследователи установили, что кареглазые люди имеют некоторые особенности в отличие от людей с иным цветом глаз. Деятели науки из университета Питтсбурга выяснили, что более низкий болевой порог свойственен женщинам, у которых карие глаза. К такому выводу ученые пришли, наблюдая за слабым полом в роддомах.