В правительстве Крыма объяснили видео с «человеком в шкафу»

В правительстве Крыма объяснили видео с &#171;человеком в шкафу&#187;
Неизвестный взломал входную дверь. Фото: pixabay.com

Момент совещания по строительной отрасли Крыма, на котором якобы из шкафа выходит человек, ошибочен, эта дверь — входом в соседний кабинет.

Ранее в соцсетях появился момент с совещания, сообщает РИА «Новости». Проводил его глава республики Сергей Аксенов. Во время доклада по видеоконференцсвязи на заднем фоне появился человек из «шкафа-купе». Это дверь в соседний кабинет, поясняет пресс-служба ведомства и прилагает фотографии кабинета со «знаменитой» дверью.

Человеком, который вышел во время совещания — первый зам Службы автомобильных дорог Крыма.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин готов обсуждать Крым с Зеленским, но при одном условии. Российская сторона хочет сотрудничать и при этом считает, что разговоры о возращении полуострова неуместны. Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой.

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