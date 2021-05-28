В правительстве Крыма объяснили видео с «человеком в шкафу»

Момент совещания по строительной отрасли Крыма, на котором якобы из шкафа выходит человек, ошибочен, эта дверь — входом в соседний кабинет.

Ранее в соцсетях появился момент с совещания, сообщает РИА «Новости». Проводил его глава республики Сергей Аксенов. Во время доклада по видеоконференцсвязи на заднем фоне появился человек из «шкафа-купе». Это дверь в соседний кабинет, поясняет пресс-служба ведомства и прилагает фотографии кабинета со «знаменитой» дверью.

Человеком, который вышел во время совещания — первый зам Службы автомобильных дорог Крыма.