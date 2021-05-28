Обитатели ЖК «Александровский» живут как на острове, уповая на обещания застройщика и рискуя оказаться под машиной, выбираясь из комплекса

Уже несколько лет единственной дорогой, которая соединяет ЖК «Александровский» в Пушкинском районе Петербурга с городом, остается Садовая улица. Нагрузка на дорогу растет, но ни расширять ее, ни делать там тротуары не спешат. Жители нашли выход — достроить, как и было предусмотрено проектом, дорогу-дублер, Камероновскую улицу. Для того чтобы пустить общественный транспорт и добираться до другого выезда, не хватает всего лишь 700 метров. Но и этот вопрос не решают несколько лет. Пока все, что остается горожанам, — довериться застройщику, который обещает, что дорога появится в 2022-м году. Действующий же Генеральный план Петербурга развития улично-дорожной сети ЖК не предусматривает, а бюджетных средств на достройку не выделено.

Жители ЖК «Александровский» уже давно бьют тревогу. Сегодня у них есть только одна дорога, которая соединяет их комплекс с городом, — Садовая улица. Это узкая улица, которая уже не может обеспечить в полной мере пропускную способность для разрастающегося комплекса. Кроме того, как должны из комплекса выбираться пешеходы, — вопрос, ведь тротуаров на Садовой не предусмотрено.

Дублером Садовой улицы могла бы стать Камероновская. Как отмечают местные жители, сейчас от нормального выезда их отделяют 700 метров поля, за которым начинается другой ЖК – «Инкери» и второй участок Камероновской улицы, соединяющейся с Саперной – полноценным выездом. Камероновская в обоих ЖК заканчивается тупиками.

Не так давно жители «Александровского» даже решили устроить на этом тупике аэропорт им. Беглова. Так горожане попытались обратить внимание губернатора Петербурга на свои проблемы.

«Остается надежда только на губернатора, который теперь сможет лично долететь до микрорайона, ведь «взлетно-посадочная полоса» и все условия для успешного «приземления» уже подготовлены», — заявляли активисты движения «Гражданин Пушкин».

Местные жители отмечают, что получают от городских чиновников только отписки, а от застройщиков – обещание построить дорогу к 2022-му году. Судя по всему, жителям только и остается, что уповать на эти обещания.

Как сообщили Gazeta.SPb в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, действующей редакцией Генерального плана Петербурга развития улично-дорожной сети поселка Гуммолосары, в котором находится ЖК, не предусмотрено.

Есть проект будущей редакции Генплана 2030-2040 гг. По нему в поселке продолжат ул. Архитектора Данини до Гусарской улицы, построят транспортную развязки на пересечении Камероновской и железнодорожных путей и на пересечении путей с Графской дорогой, а также продолжат до границы с Ленинградской областью Железнодорожную улицу.

При этом Центр транспортного планирования подготовил предложения по работам до 2024-го года. Предложенные меры предполагают строительство Камероновской от Кедринской улицы до Анциферовской, чего так хотят жители. Предусматривается также строительство Гумилевской улицы до Камероновской и строительство улицы Архитектора Данини до Гусарской.

Только вот если последний пункт хотят реализовать за счет бюджетных средств (они заложены в госпрограмму «Развитие транспортной системы Петербурга), то первые два требуют внебюджетных.

В КРТИ уточнили, что ООО «Пушкин» получило разрешение на работы, которыми предусмотрено строительство части Камероновской улицы, Анненского бульвара, Анциферовской улицы и Карамзинской улицы. Разрешение было выдано до 25 мая следующего года.

АО «ЮИТ» также получило разрешение до 20 сентября 2022-го года на продолжение Камероновской улицы до улицы Архитектора Данини.

Впрочем, даже если Камероновскую улицу все-таки достроят в 2022-м году, тротуары на Садовой улице — под вопросом. Как сообщили в КРТИ, реконструкция Садовой и ее продолжения, Ломоносовской улицы, невозможна. В зоне этих объектов располагается водовод Таицкий, который находится под охраной.

«Любые действия, не направленные на сохранение объекта, на его территории запрещены», — говорится в ответе комитета.

Что ж, остается только предположить, что как минимум до 2022-го года жителям действительно придется пользоваться импровизированным «аэропортом», чтобы выбраться из ЖК, не рискуя быть раздавленным машиной.