Обитатели ЖК «Александровский» живут как на острове, уповая на обещания застройщика и рискуя оказаться под машиной, выбираясь из комплекса

Обитатели ЖК «Александровский» живут как на острове, уповая на обещания застройщика и рискуя оказаться под машиной, выбираясь из комплекса
Камероновская улица. Фото: "Гражданин Пушкин"

Уже несколько лет единственной дорогой, которая соединяет ЖК «Александровский» в Пушкинском районе Петербурга с городом, остается Садовая улица. Нагрузка на дорогу растет, но ни расширять ее, ни делать там тротуары не спешат. Жители нашли выход — достроить, как и было предусмотрено проектом, дорогу-дублер, Камероновскую улицу. Для того чтобы пустить общественный транспорт и добираться до другого выезда, не хватает всего лишь 700 метров. Но и этот вопрос не решают несколько лет. Пока все, что остается горожанам, — довериться застройщику, который обещает, что дорога появится в 2022-м году. Действующий же Генеральный план Петербурга развития улично-дорожной сети ЖК не предусматривает, а бюджетных средств на достройку не выделено.

Садовая улица. Фото: скриншот карт «Яндекс»

Жители ЖК «Александровский» уже давно бьют тревогу. Сегодня у них есть только одна дорога, которая соединяет их комплекс с городом, — Садовая улица. Это узкая улица, которая уже не может обеспечить в полной мере пропускную способность для разрастающегося комплекса. Кроме того, как должны из комплекса выбираться пешеходы, — вопрос, ведь тротуаров на Садовой не предусмотрено.

Камероновская ул. на территории двух ЖК. Фото: скриншот карт «Яндекс»

Дублером Садовой улицы могла бы стать Камероновская. Как отмечают местные жители, сейчас от нормального выезда их отделяют 700 метров поля, за которым начинается другой ЖК – «Инкери» и второй участок Камероновской улицы, соединяющейся с Саперной – полноценным выездом. Камероновская в обоих ЖК заканчивается тупиками.

Саперная ул. может стать выездом для жителей ЖК «Александровский», если достроить Камероновскую через поле. Фото: скриншот карт «Яндекс»

Не так давно жители «Александровского» даже решили устроить на этом тупике аэропорт им. Беглова. Так горожане попытались обратить внимание губернатора Петербурга на свои проблемы.

Аэропорт им. Беглова. Фото: гражданин Пушкин

«Остается надежда только на губернатора, который теперь сможет лично долететь до микрорайона, ведь «взлетно-посадочная полоса» и все условия для успешного «приземления» уже подготовлены», — заявляли активисты движения «Гражданин Пушкин».

Местные жители отмечают, что получают от городских чиновников только отписки, а от застройщиков – обещание построить дорогу к 2022-му году. Судя по всему, жителям только и остается, что уповать на эти обещания.

Как сообщили Gazeta.SPb в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, действующей редакцией Генерального плана Петербурга развития улично-дорожной сети поселка Гуммолосары, в котором находится ЖК, не предусмотрено.

Ул. Архитектора Данини могут достроить за счет бюджетных средств. Фото: скриншот карт «Яндекс»

Есть проект будущей редакции Генплана 2030-2040 гг. По нему в поселке продолжат ул. Архитектора Данини до Гусарской улицы, построят транспортную развязки на пересечении Камероновской и железнодорожных путей и на пересечении путей с Графской дорогой, а также продолжат до границы с Ленинградской областью Железнодорожную улицу.

При этом Центр транспортного планирования подготовил предложения по работам до 2024-го года. Предложенные меры предполагают строительство Камероновской от Кедринской улицы до Анциферовской, чего так хотят жители. Предусматривается также строительство Гумилевской улицы до Камероновской и строительство улицы Архитектора Данини до Гусарской.

Только вот если последний пункт хотят реализовать за счет бюджетных средств (они заложены в госпрограмму «Развитие транспортной системы Петербурга), то первые два требуют внебюджетных.

В КРТИ уточнили, что ООО «Пушкин» получило разрешение на работы, которыми предусмотрено строительство части Камероновской улицы, Анненского бульвара, Анциферовской улицы и Карамзинской улицы. Разрешение было выдано до 25 мая следующего года.

Так жителям приходится сейчас на Садовой улице. Фото: . скриншот видео группа «Город Пушкин»/ ВК

АО «ЮИТ» также получило разрешение до 20 сентября 2022-го года на продолжение Камероновской улицы до улицы Архитектора Данини.

Впрочем, даже если Камероновскую улицу все-таки достроят в 2022-м году, тротуары на Садовой улице — под вопросом. Как сообщили в КРТИ, реконструкция Садовой и ее продолжения, Ломоносовской улицы, невозможна. В зоне этих объектов располагается водовод Таицкий, который находится под охраной.

«Любые действия, не направленные на сохранение объекта, на его территории запрещены», — говорится в ответе комитета.

Что ж, остается только предположить, что как минимум до 2022-го года жителям действительно придется пользоваться импровизированным «аэропортом», чтобы выбраться из ЖК, не рискуя быть раздавленным машиной.

дорога ЖК крти новости СПб Пушкинский район строительство


 

Новости партнеров
Умерла бывшая жена Леонида Филатова актриса Нина Шацкая
Умерла бывшая жена Леонида Филатова актриса Нина Шацкая
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Финны не смогут приехать на
Финны не смогут приехать на "Аллегро" в Петербург болеть за своих на Евро-2020
Ученые рассказали о признаке на теле, сигнализирующем о раке кишечника
Ученые рассказали о признаке на теле, сигнализирующем о раке кишечника
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Россия» открывает новые направления и увеличивает частотность по ...
В Минтруде анонсировали начало приема заявок на выплаты семьям с детьми
Проспект Энгельса уходит в ремонт
Перед ПМЭФ в Петербурге резко вырос спрос на официантов и поваров
СК проводит проверка по факту травмирования 12-летнего школьника в «Диво Острове»
Преступление и наказание: на Красносельском шоссе насмерть сбили ...
Обитатели ЖК «Александровский» живут как на острове, уповая на обещания ...
В ДТП в Металлострое пострадал ребенок