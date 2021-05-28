«Россия» открывает новые направления и увеличивает частотность по популярным маршрутам

В июне из Пулково начнут выполняться полеты в Иркутск и Нижневартовск. Фото: pixabay

В июне из Пулково начнут выполняться полеты в Иркутск и Нижневартовск. Фото: pixabay

Авиакомпания «Россия» объявила о большом расширении региональной маршрутной сети — открывает новые направления полетов из Северной столицы и Москвы и увеличивает частоту выполнения рейсов на популярных маршрутных линиях.

В конце мая «Россия» расширяет географию полётов, выполняемых из города на Неве, и откроет рейсы в Нижний Новгород, Нальчик и Волгоград, сообщает авиакомпания «Россия». В июне из аэропорта Северной столицы начнут выполняться полёты в Иркутск и Нижневартовск. Увеличение частоты рейсов из Петербурга состоится в Геленджик, Ростов-на-Дону, Краснодар и Анапу.

В связи с высокой популярностью направления Петербург—Архангельск и повышенным спросом на авиабилеты по этому маршруту, с конца мая увеличат количество рейсов между этими городами.

Большое расширение географии полётов и увеличение частоты рейсов по популярным направлениям стало возможным благодаря существенному росту количества эксплуатируемых во флоте «России» самолётов. «Россия» станет крупнейшим в стране по количеству эксплуатируемых самолетов перевозчиком.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона.