S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона

S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона
Время в пути между Петербургом и Псковом составит всего час. Фото: pixabay

«S7 Airlines» отменил вылеты в Турцию до конца лета.

Это решение приняли, потому что по этому направлению до сих пор неопределённость, сообщает РИА «Новости». Рейсы возобновятся, как когда эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение восстановят, сообщили в компании.

Совсем недавно продажу билетов в Турцию приостановила компания «Аэрофлот». Она отменила все рейсы на июнь, кроме двух разрешенных в неделю. Она также сообщила, что при необходимости готова пересмотреть расписание.

Получится ли россиянам отдохнуть этим летом в Турции до сих пор не известно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» отменил почти все рейсы в Турцию в июне. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Турцию на июнь, оставив только два разрешенных. Об этом 18 мая пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя перевозчика Михаила Демина.
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