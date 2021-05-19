S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона

«S7 Airlines» отменил вылеты в Турцию до конца лета.

Это решение приняли, потому что по этому направлению до сих пор неопределённость, сообщает РИА «Новости». Рейсы возобновятся, как когда эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение восстановят, сообщили в компании.

Совсем недавно продажу билетов в Турцию приостановила компания «Аэрофлот». Она отменила все рейсы на июнь, кроме двух разрешенных в неделю. Она также сообщила, что при необходимости готова пересмотреть расписание.

Получится ли россиянам отдохнуть этим летом в Турции до сих пор не известно.