«Аэрофлот» отменил почти все рейсы в Турцию в июне

Остались только два разрешенных рейса.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Турцию на июнь, оставив только два разрешенных. Об этом сегодня, 18 мая, пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя перевозчика Михаила Демина.

Он отметил, что из продажи были убраны все билеты в Турцию в июне. При этом «Аэрофлот» готов пересмотреть расписание и увеличить количество рейсов, если власти примут соответствующее решение. Демин добавил, что перевозчики следят за решениями штаба правительства и готовы оперативно реагировать.

«Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами»,

— сказал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российская делегация отправится в Турцию, чтобы оценить возможность возобновления туров.