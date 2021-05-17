Российская делегация отправится в Турцию, чтобы оценить возможность возобновления туров

Российская делегация отправится в Турцию, чтобы оценить возможность возобновления туров
Российская делегация посетит Турцию для оценки ситуации с COVID-19. Фото: unsplash

Российская делегация посетит Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления туров.

«Стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества», — говорится в сообщении секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Делегация осмотрит туробъекты на предмет принятых мер безопасности, сообщает РИА «Новости».

По словам Татьяны Голиковой, Россия готова оказать Турции помощь в борьбе с коронавирусом.

В Турции с начала пандемии зафиксировано 5 117 374 случая заражения коронавирусом, выздоровело 4 947 256 пациентов, число смертельных исходов достигло 44 760.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Турция заявила о готовности вновь открыть границы с Россией. Возможной датой возобновления авиасообщения называют 1 июня. Об этом во вторник, 4 мая, заявил посол Турции в России Мехмет Самсар. По его словам, прививочная кампания и введение локдауна нужны были для того, чтобы в короткие сроки стабилизировать заболеваемость COVID-19 и эпидемическую ситуацию к летнему сезону.

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