В субботу в Ленобласти будет дождливо и прохладно

В первый выходной после окончания трудовой недели в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, не обойдется без осадков.

В субботу, 29 мая, местами на территории региона ожидаются кратковременные дожди. Ветер ночью западный, северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, днем северный, северо-восточный 6-11 м/с.

Как сообщили МЧС со ссылкой на синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в темное время суток составит +3…+8 градусов, днем потеплеет до +11…+16. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти продолжают обновлять данные о числе новых случаев заражения COVID-19. Еще 91 человек заразился коронавирусом.