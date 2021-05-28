В Ленобласти еще 91 человек заразился коронавирусом

В Ленобласти еще 91 человек заразился коронавирусом
В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано еще 91 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу, 28 мая.

С начала пандемии в регионе выявлено44 969 случаев заболевания. При этом выздоровели 41 648 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 840 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3274 человека. Третье место у Подмосковья — 746 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комздрав опроверг информацию, что в Ленэкспо закончились койки для коронавирусных больных.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге уже месяц идёт диспансеризация.

COVID-19 коронавирус ленобласть


 

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